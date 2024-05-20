بعد فوزه بذهبية بآيتكس.. الطالب حسن الرميح: همتي لتمثيل بلادي ذلّلت كل المعوقات أمامي

يُذكر أن طلاب وطالبات المملكة حققوا ما مجموعه 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة، تَمثلت في تحقيق 27 جائزة كبرى وخاصة خلال مشاركتهم في منافسات معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصولهم على المركز الثاني في سلم الترتيب العالمي في دول العشرين بعد أمريكا في حصد الجوائز الكبرى في ذات المنافسة بمشاريع علمية مبتكرة شارك فيها طلاب وطالبات 70 دولة، كما حققوا في ختام منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي للاختراعات والذي أقيم في ماليزيا، 3 جوائز كبرى، إلى جانب تحقيق 47 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية وكذلك 26 جائزة خاصة.