"فيصل بن فرحان" يبحث ووزيرُ خارجية مصر الأوضاع في غزة وسبل وقف التصعيد العسكري

وشدّد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلالُ الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حلّ سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقّق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.