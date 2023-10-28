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"فيصل بن فرحان" يبحث ووزيرُ خارجية مصر الأوضاع في غزة وسبل وقف التصعيد العسكري

شدّد الوزيران على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن القطاع
"فيصل بن فرحان" يبحث ووزيرُ خارجية مصر الأوضاع في غزة وسبل وقف التصعيد العسكري

أجرى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال بحثُ مستجدّات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.

وشدّد الوزيران خلال الاتصال على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلالُ الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حلّ سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقّق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

غزة
فيصل بن فرحان
سامح شكري

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