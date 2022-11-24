"إنفاذ" يختتم نوفمبر بـ15 مزادًا على العقارات والمنقولات من الأصول

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد القصيم الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمنطقة القصيم، ثم مزاد ظلال طيبة الإلكتروني لعرض عقارين بالمدينة المنورة، ثم مزاد خزام الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمحافظة جدة، ثم مزاد سحائب الجنوب الإلكتروني لعرض 18 عقارًا في كلٍ من جازان والمظيلف ومنطقة عسير، ثم مزاد العارض الإلكتروني لعرض 6 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني لعرض عقارين بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد رؤى نجد الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 20 عقارًا في كلٍ من دومة الجندل وسكاكا، ثم مزاد صفوة الرياض الإلكتروني لعرض 3 عقارات بمدينة الرياض، ثم مزاد مستقبل الشمال الحضوري لعرض 10 عقارات بمدينة القريات، ثم مزاد نفائس الزلفي الإلكتروني لعرض 16 عقارًا بمدينة الزلفي، ثم مزاد نفائس الزلفي الحضوري لعرض 14 عقارًا بمحافظة الزلفي، ثم مزادات المنقولات التي تبدأ بمزاد الخيرات للخبرات الحضوري ويقام على مجموعة من الأدوات والمعدات الزراعية المتخصصة في محافظة الدلم، ثم مزاد على بضائع لمستودع شركة إنتاج بجدة، ثم مزاد محتويات ورشة حدادة في مدينة الطائف.