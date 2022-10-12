محليات

إعلان مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات والمعلومات في الرياض

"الحناكي" يشير إلى أن التسجيل متاح إلكترونيًّا عن طريق الدخول إلى بوابة "قبولي"
إعلان مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات والمعلومات في الرياض
سبق
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن فتح التقديم لبرامجها للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي.

وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي: سيبدأ التقديم لبرامج البكالوريوس الصباحي لتخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي لتخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات والأمن السيبراني، يوم الأحد القادم الموافق 20-3-1444، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأضاف: سيكون التقديم لبرامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الاتصالات والشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات، يوم الأحد، ما بعد القادم الموافق 27-3-1444، ويستمر لمدة 5 أيام، وفي نفس الفترة يبدأ التقديم لدبلوم التطبيقات المكتبية لفئة الصم.

يشار إلى أن التقديم لهذه البرامج إلكتروني عن طريق بوابة "قبولي"

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

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