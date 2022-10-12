إعلان مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني بكلية الاتصالات والمعلومات في الرياض

وأضاف: سيكون التقديم لبرامج الدبلوم الصباحي في تخصصات الاتصالات والشبكات والبرمجيات وأنظمة الشبكات، يوم الأحد، ما بعد القادم الموافق 27-3-1444، ويستمر لمدة 5 أيام، وفي نفس الفترة يبدأ التقديم لدبلوم التطبيقات المكتبية لفئة الصم.