رئيس جامعة الإمام يرعى حفل تخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا

وألقى رئيس الجامعة، كلمة أوضح فيها أن افتتاح ‏معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، جاء ليشكّل منطلقًا لنشر العلوم الإسلامية والعربية، ورافدًا من روافد تعليم أبناء المجتمع الإندونيسي "العلم النافع" المستمد من الوسطية والاعتدال، اللذيْن يرسخهما القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة تدعم المعاهد العلمية بسخاء، وتسعى دائمًا لمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها في العالم انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة المسلمين بالعالم.