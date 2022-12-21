رئيس جامعة الإمام يرعى حفل تخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا

رعى رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وعدد من المسؤولين، مساء أمس الثلاثاء 26/ 5/ 1444 في مدينة جاكرتا، حفل تخريج الدفعات (44، و45، و46) من طلاب وطالبات معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا.
واستهل الحفل الخطابي لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض لفيلم وثائقي يحكي مسيرة المعهد في جمهورية إندونيسيا ونشأته وجهود المملكة في رعايته والاهتمام به، واستعراض مخرجات المعهد عبر مسيرته العلمية.
وألقى رئيس الجامعة، كلمة أوضح فيها أن افتتاح معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، جاء ليشكّل منطلقًا لنشر العلوم الإسلامية والعربية، ورافدًا من روافد تعليم أبناء المجتمع الإندونيسي "العلم النافع" المستمد من الوسطية والاعتدال، اللذيْن يرسخهما القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ مؤكدًا أن قيادة المملكة تدعم المعاهد العلمية بسخاء، وتسعى دائمًا لمد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها في العالم انطلاقًا من دورها الريادي في خدمة المسلمين بالعالم.
وقدّم "العامري" التهنئة للطلاب والطالبات على تخرجهم من هذا المعهد المرموق، وهذه الجامعة العريقة؛ سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق في مستقبلهم الزاهر، وأن يكونوا سواعد بناء لوطنهم، ولَبِنَات صالحـة متسلحة بالعلم والمهارات".
إثر ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، كلمة نوه فيها بجهود قيادة المملكة في دعم مسيرة المعهد لخدمة أبناء وبنات الشعب الإندونيسي، كما هنأ فيها الخريجين بهذا الإنجاز الذي هو إحدى ثمرات اهتمام حكومة المملكة بنشر التعليم في داخل وخارج المملكة، ونشر العلوم الإسلامية واللغة العربية لغة القرآن الكريم.
وتَقدم "الثقفي" بالشكر على هذا الإنجاز لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولجمهورية إندونيسيا، ممثلة في وزير الشؤون الدينية على الدعم اللا محدود والتسهيلات المقدمة لإنجاح أعمال المعهد.
وتوالت الكلمات من المسؤولين في جمهورية إندونيسيا الذين نوّهوا بدور السعودية في تقديم المِنَح الدراسية للطلاب والطالبات، وفتح المعاهد والكليات العلمية التي استفاد منها آلاف الطلاب والطالبات في مختلف مدن وولايات جمهورية إندونيسيا.
وأكدوا أن المملكة سباقة بالخير والدعم اللا محدود في كل ما يحقق تطلعات الشعب الإندونيسي، كما شكروا رئيس الجامعة على الاهتمام بالمعاهد العلمية التابعة والتي تُعد منارة هدى لنشر العلوم الشرعية واللغة العربية.
وفي ختام الحفل كرّم رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطلاب والطالبات المتفوقين، كما سلّم الشهادات للخريجين والخريجات والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.