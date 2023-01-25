بالفيديو.. "العليان" لـ "يا هلا بالعرفج: انتظروا مدينة فروسية.. ولعبة "البولو" نتحدى فيها كرة القدم

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة الفروسية "م. مروان العليان"، تحدَّث من خلاله عن مهام الهيئة، وما تقدمه من خدمات، وقال: انتظروا مدينة فروسية، فيها تدريب على ركوب الخيل، ولعبة البولو.. وسنتحدى فيها لعبة كرة القدم.