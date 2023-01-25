بالفيديو.. "العليان" لـ "يا هلا بالعرفج: انتظروا مدينة فروسية.. ولعبة "البولو" نتحدى فيها كرة القدم
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة الفروسية "م. مروان العليان"، تحدَّث من خلاله عن مهام الهيئة، وما تقدمه من خدمات، وقال: انتظروا مدينة فروسية، فيها تدريب على ركوب الخيل، ولعبة البولو.. وسنتحدى فيها لعبة كرة القدم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي" في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع رجل الأعمال "مشرف الغامدي"، صاحب (تذكرة فوق الخيال)، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، الذي يعتبره مُنظِّمًا للأفكار، وصفاء للذهن.. ووجَّه نصائح للراغبين في شراء عقار، الذي يعتبره شيئًا أساسيًّا في حياة الإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "كيف نحاور" للبروفيسور "طارق الحبيب"، وهو يتحدث عن الأسس العلمية للحوار، كما أنه كتاب بسيط ومليء بالأمثلة. كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للبروفيسور تحدَّث من خلاله عن كتابه.
وأخيرًا في فقرة سيرة وتر روى الشاعر "عادل النزال" قصة أغنية "لنا بالعادة نتلاقى كل خميس" للفنانة "رباب"، صاحبة أعذب صوت خليجي كما وصفها الكاتب "يوسف الكويليت".