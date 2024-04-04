"غرفة الرياض" تعلن القائمة النهائية للمرشحين لاعضاء مجلس الإدارة

وبين رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الأستاذ محمد بن أحمد المالكي، ان عملية التصويت ستنطلق صباح يوم الاحد 19 شوال 1445هـ الموافق 28 ابريل 2024، وتنتهي مساء يوم الأحد 26 شوال 1445 الموافق 5 مايو 2024 ويتاح خلالها التصويت الالكتروني على مدار الـ 24 ساعة، ويحق لأكثر من 275 ألف مشترك الادلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس ادارة الغرفة.