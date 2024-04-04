"غرفة الرياض" تعلن القائمة النهائية للمرشحين لاعضاء مجلس الإدارة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة القادمة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، القائمة النهائية للمرشحين التي تضم (٨٢) مرشحا ومرشحة .
وبين رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الأستاذ محمد بن أحمد المالكي، ان عملية التصويت ستنطلق صباح يوم الاحد 19 شوال 1445هـ الموافق 28 ابريل 2024، وتنتهي مساء يوم الأحد 26 شوال 1445 الموافق 5 مايو 2024 ويتاح خلالها التصويت الالكتروني على مدار الـ 24 ساعة، ويحق لأكثر من 275 ألف مشترك الادلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس ادارة الغرفة.
واوضح بأن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ١٨ عضواً وتجرى عملية التصويت لانتخاب نصف الأعضاء، فيما يتم تعيين النصف الأخر بقرار من معالي وزير التجارة.
واستعرض المالكي خلال الاجتماع الذي عقد مع المرشحين ضوابط الحملات الانتخابية والتي تنص على الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، كما تم استعراض قائمة المحظورات في الحملات الانتخابية والتأكيد على أن للجنة انذار أو استبعاد أي مترشح يخالف أياً من الضوابط المشار إليها.
وتنص شروط التصويت أن تكون السجلات التجارية والاشتراكات في الغرفة سارية المفعول عند التصويت وأن للمنشأة صوت واحد وأن تعددت فروعها.
ونبه المالكي بأن الذي يفوز بالعضوية هو الحاصل على أكثر الأصوات وعند تساوي عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية.
يشار إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ )، قد شكلت بقرار معالي وزير التجارة.