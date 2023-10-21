الجدير بالذكر أن العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية؛ ففي المجال السياحي بلغ عدد السياح السعوديين في كوريا هذا العام 2023 أكثر من 14 ألف سائح يقضون بالمتوسط "10.5" أيام في كوريا، وغالبًا ما يبحث هؤلاء السياح عن العلاج الطبي في المستشفيات الجامعية ومرافق الرعاية الصحية الكبيرة، بينما تستكشف عائلاتهم المعالم الثقافية في البلاد. ومع ذلك فإن الزوار من المملكة ينخرطون في المقام الأول في التسوق والتجارب الثقافية بسبب الصناعة التحويلية ذات الأسعار المعقولة في كوريا، وتصميم المنتجات بما يتناسب مع الثقافة العربية. ورغم أن المطبخ العربي يختلف بشكل كبير عن المطبخ الكوري يجري حاليًّا وضع خطط لتوسيع نطاق خيارات الطعام، بما في ذلك العروض الحلال والنباتية.