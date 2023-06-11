هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية: ضبط 260 مخالفة بيئية في مايو

وأوضحت الهيئة في "إنفوجرافيك" نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في شهر مايو تمثلت في "التخييم في الأماكن غير المخصص لها، والرعي بدون تصريح، وإشعال النار في المكان غير المخصص لها، ودهس الغطاء النباتي".