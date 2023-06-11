هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية: ضبط 260 مخالفة بيئية في مايو

كشفت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أن فِرق الرقابة البيئية في الهيئة ضبطت أكثر من (260) مخالفة بيئية خلال شهر مايو 2023م.
وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها نفذت أكثر من 430 جولة رقابية خلال شهر مايو الماضي، ورصدت أكثر من 890 ملاحظة بيئية، وضبطت 261 مخالفة بيئية، منها 253 مخالفة بيئية تم ضبطها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، و8 مخالفات بيئية تم ضبطها في محمية الملك خالد الملكية.
وأوضحت الهيئة في "إنفوجرافيك" نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في شهر مايو تمثلت في "التخييم في الأماكن غير المخصص لها، والرعي بدون تصريح، وإشعال النار في المكان غير المخصص لها، ودهس الغطاء النباتي".