مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11014 نقطة

وكانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، وجرير، وجبل عمر، وعناية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والجزيرة، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.