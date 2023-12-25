وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة "الباحة" ويستعرض الخطة الاستراتيجية وإنجازات الموارد البشرية

زار وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبد الله البنيان، جامعة الباحة، اليوم، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وتوجّه "البنيان" إلى المعرض المُعد بتلك المناسبة حيث تجول في أركانه واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الأركان المشاركة والتي اشتملت التعريف بالجامعة وركائزها والخطة الاستراتيجية والتطوير والجودة وإنجازات الموارد البشرية ومعهد الدراسات والخدمات الاستشارية، واستعرض إحصاءات عن القبول والتسجيل وشؤون الطلاب والكلية التطبيقية، وكذلك التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات والبنية المؤسسية والتحول الرقمي، ومجال الدراسات العليا والبحث العلمي والابتعاث.
وتضمنت الزيارة جولة على مركز الحاضنات وريادة الأعمال واستمع إلى شرح تفصيلي عما يقدمه المركز من خدمات للموهوبين والمبتكرين وتيسير حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.
عقب ذلك أُقيم حفل خطابي ثمَّن خلاله رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، لوزير التعليم هذه الزيارة التي تمثل دافعًا لمزيدٍ من العطاء والعمل لتحقيق الطموحات.
وأوضح "الحسين" ما تشهد جامعة الباحة من تقدم وتحول وتحقيق الإنجازات في المجالات المختلفة، هو نتيجة الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وبيّن أن الجامعة تسعى نحو الارتقاء والتوسع في الجوانب الأكاديمية والبحثية والشراكات المحليَّة والعالميَّة والتقنية والابتكارات وريادة الأعمال لخدمة الوطن والمجتمع. تلا ذلك لقاء حواري قدمه عدد من طالبات الجامعة ثم عرض مرئي عن الجامعة وركائزها وإنجازاتها.
وقدم الوزير كلمة توجيهية أثنى على الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة للتعليم على وجه العموم والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، وأشاد بما تقدمه الجامعة لطلابها وطالباتها.
كما التقى وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات أعضاء مجلس الجامعة، وجرى خلال اللقاء عرض أبرز عمليات الجامعة في التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة وفقًا لخطتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030م، والبحث العلمي والدراسات العليا، والابتكار والتنافسية، والحوكمة وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع، وأبرز منجزات الجامعة.
كما استمع أعضاء مجلس الجامعة إلى حديثه حول مهام مجلس شؤون الجامعات وخططه المستقبلية ودور الجامعات فيها؛ بالإضافة إلى رحلة التحول لوزارة التعليم، وأجاب عن مداخلات أعضاء مجلس الجامعة واستفساراتهم.