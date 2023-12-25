وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة "الباحة" ويستعرض الخطة الاستراتيجية وإنجازات الموارد البشرية

زار وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبد الله البنيان، جامعة الباحة، اليوم، وكان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.