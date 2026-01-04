"مسك" توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب لتعزيز جهود تمكين الشباب عالميًا
أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب، وذلك على هامش منتدى مسك العالمي 2025، في خطوة إستراتيجية تعكس التزام المؤسسة بتوسيع نطاق تمكين الشباب وربطهم بالمنصات الدولية المؤثرة، وتعزيز مشاركتهم في مسارات السياسات وصناعة القرار على المستوى العالمي.
وتهدف الشراكة إلى دعم بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة في القضايا العالمية، وتوسيع فرص الوصول إلى الموارد المؤسسية والمعرفية الدولية، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة على مدى العام تسهم في رفع جاهزية الشباب وتوسيع أثرهم في مجتمعاتهم وحول العالم.
وتُجسّد المذكرة امتداد تعاون مؤسسة مسك ومنظومة الأمم المتحدة في ملف الشباب، عبر شراكات تدعم ترسيخ أدوار المؤسسات الدولية المعنية بالشباب وتعزيز فاعلية برامجها، بما ينسجم مع الأطر الدولية ذات العلاقة بأجندة الشباب والتنمية المستدامة، ومع أولويات "مسك" في الاستثمار في الإنسان وبناء القيادات الشابة.
وقال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، الدكتور بدر البدر : "سيسهم هذا التعاون في تعزيز قدرات الشباب في السياسات العامة والحضور الدولي، وتوسيع فرص مشاركتهم الممنهجة في منصات الأمم المتحدة والمنتديات رفيعة المستوى، ورفع تمثيل الفئات الأقل مشاركةً، مدعومًا ببرامج تدريبية متخصصة، وزمالات، وشبكات عالمية، وأدوات مدعومة بالبيانات.
من جهته أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب، أهمية الشراكة في توسيع فرص المشاركة الشبابية وتعزيز حضورها ضمن المنصات الدولية، بما يسهم في دعم أولويات أكثر شمولًا يقودها الشباب.
ومن المقرر أن تُبنى حول هذه الشراكة خطة تواصل ممتدة على مدى العام، يشكّل هذا الإعلان أولى خطواتها؛ بهدف تسليط الضوء على أثر التعاون ومبادراته، وتوسيع دائرة الاستفادة محليًا وعالميًا.