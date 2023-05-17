محليات

وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

تبادلا الآراء حيال موضوعات الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية
وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

جامعة الدول العربية
فيصل بن فرحان
ناصر بوريطة
وزير الخارجية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org