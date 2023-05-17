وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.