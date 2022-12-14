المملكة: أمطار مُتوقعة في بعض المناطق اليوم

أما في باقي المناطق، فيبقى الطقس مُستقرًّا ولطيفًا بوجهٍ عام نهارًا.. ويُتوقع أن تتكاثر السُّحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات المساء والليل على أجزاء من مناطق: حفر الباطن، والقصيم، وغرب منطقة الرياض (عفيف)؛ بحيث تتهيأ الفرصة معها لهطول زخات من الأمطار تكون مُتفرقة في الغالب، وعلى بعض الأنحاء منها، وقد تُصحب بهطول الرعد أحيانًا.