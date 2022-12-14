المملكة: أمطار مُتوقعة في بعض المناطق اليوم

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى تَجدد مُتوقع لنشاط السُّحب الركامية يوم الأربعاء 14/ 12/ 2022 على مُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من تُهامة تلك المناطق، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة في مُجملها، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث الرعد.
أما في باقي المناطق، فيبقى الطقس مُستقرًّا ولطيفًا بوجهٍ عام نهارًا.. ويُتوقع أن تتكاثر السُّحب على ارتفاعات مُختلفة ساعات المساء والليل على أجزاء من مناطق: حفر الباطن، والقصيم، وغرب منطقة الرياض (عفيف)؛ بحيث تتهيأ الفرصة معها لهطول زخات من الأمطار تكون مُتفرقة في الغالب، وعلى بعض الأنحاء منها، وقد تُصحب بهطول الرعد أحيانًا.
ويكون الطقس باردًا نسبيًّا ليلًا في أغلب المناطق، وباردًا في المنطقة الشمالية، وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب والضباب الكثيف في ساعات مُتأخرة من الليل (الأربعاء/ الخميس) وصباح الخميس، على مُحافظات: (طريف، وعرعر، والعويقيلة)، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وشرق منطقة الجوف.