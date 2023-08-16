زراعة قلوب وأمل يعود ومعاناة تنتهي.. أعضاء 3 متوفين دماغياً تنقذ 8 مواطنين بينهم طفلتان

وأشار إلى إنهاء معاناة مواطنة أخرى تبلغ من العمر 18 عامًا مع مرض القصور الكبدي النهائي، وذلك بإجراء عملية زراعة كبد لها، وتم إجراء عملية زراعة رئة لمواطن يبلغ من العمر 51 عامًا أنقذت حياته وأنهت معاناته مع مرض القصور الرئوي النهائي، إضافة إلى إجراء عملية زراعة كلى لمواطن يبلغ من العمر 31 عامًا، وإجراء عمليتَي زراعة كلى وبنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 32 عامًا أعادت لها الأمل وأنهت معاناتها مع مرض القصور الكلوي النهائي ومرض السكري.