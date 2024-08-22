"سدايا" تتيح التسجيل لحضور أعمال "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 3"

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن فتح باب التسجيل لحضور أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، تحت شعار "لخير البشرية" التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر القادم، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة أكثر من 300 متحدث من الخبراء وصناع السياسات والأنظمة، وحضور عالمي من قادة الفكر والمؤثرين في بناء التقنيات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات التقنية من 100 دولة.