"الفضلي" يعلن اكتمال نقل مهام واختصاصات السدود من "البيئة" إلى مؤسسة "الري"

وتؤدي السدود في المملكة والبالغ عددها 564 سدًا بقدرة تخزينية تفوق (2.5) مليار متر مكعب دورًا حيويًا في تأمين المياه للأغراض الزراعية وتوفير مياه الشرب في المملكة، كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في البنية التحتية المائية للمملكة، حيث تسهم في حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها واستخدامها في أوقات الحاجة، كما تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الزراعية، من خلال توفير المياه اللازمة لري المحاصيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030.