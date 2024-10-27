تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من "المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024" غدًا في الرياض

وستركز الجلسات الحوارية التي يشارك بها أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية بالصعيدين المحلي والدولي؛ على أهمية الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال ورؤية 2030، والطموحات والجهود العالمية في مجال الاستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك الجهود، كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي، علاوة على جلستين تتناولان المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الصناعي والمالي، كما سيتم التطرق إلى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم بيئات الأعمال والمدن الذكية، وتعزّز أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات عالميًّا.