"أمانة جدة" تعتمد 5 نقاط تفتيش لضمان منع تهريب اللحوم عبر المنافذ

وأشارت "الأمانة" إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشدّدة حيال مَن يُضبط في تهريب اللحوم.