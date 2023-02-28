دخلت جدول المصروفات مبكرًا.. الأسواق تبدأ استقبال القوى الشرائية لشهر رمضان

وتفصيلاً، أوصت جمعية الادخار: لا تستعجل وتصرف الراتب؛ سيكون راتب شهر مارس 2023م في أول أسبوع من رمضان. عندنا شهر كامل، إضافة إلى أول أسبوع بالعيـد، بدون راتب، عشان ما تتأزم نفسيًّا وماليًّا ننصحك بالآتي: 1- امنح مصروف العيد للزوجة والأبناء من راتب شهر فبرايـر 2023. 2-اشتر نصف مقاضـي رمضان من أسواق الجملة من راتب فبراير 2023م. 3- احـذر من العروض الكثيرة هذه الفترة؛ لأنها ستقضي على ما تبقى لديك إذا لم تكن تحتاج للعرض".