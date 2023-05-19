تواصل توافد قادة الدول المشاركة في مؤتمر القمة 32 في جدة

يستمر توافد قادة الدول المشاركة في قمة جدة الـ32 على مدينة جدة؛ لحضور فعاليات القمة خلال الساعات القادمة في أحد أكبر الفنادق المطلة على البحر الأحمر بجدة.
وستنطلق القمة وسط توقّعات بأن تحرز تقدمًا في حلّ عدد من القضايا العالقة؛ ومن أبرزها القضية الأوكرانية، حيث وصل الرئيس الأوكراني بعد ظهر اليوم إلى جدة لحضور القمة.
وسيكون الملف السوري حاضرًا في محاولة لاحتوائه عربيًا، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإبعاد التدخلات الأجنبية.
كما سيتم التركيز على عدد من الملفات المهمة الأخرى، ومن بينها الملف الفلسطيني ومناقشة تزايد الاعتداءات الإسرائيلية.