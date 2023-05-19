تواصل توافد قادة الدول المشاركة في مؤتمر القمة 32 في جدة

وستنطلق القمة وسط توقّعات بأن تحرز تقدمًا في حلّ عدد من القضايا العالقة؛ ومن أبرزها القضية الأوكرانية، حيث وصل الرئيس الأوكراني بعد ظهر اليوم إلى جدة لحضور القمة.