"ذيب لتأجير السيارات" تفتتح فرعًا جديدًا في طريق الأمير ماجد بمدينة جدة

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك قاعدة عريضة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، بجانب امتلاكها لباقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليًا إلى أكثر من 24 ألف مركبة.