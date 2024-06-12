للتحقُّق من الاشتراطات.. "الجضعي" يزور عددًا من المصانع والمنشآت الغذائية في مكة

للتحقُّق من الاشتراطات.. "الجضعي" يزور عددًا من المصانع والمنشآت الغذائية في مكة
زار الرئيسُ التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ عددًا من المصانع والمنشآت الغذائية في منطقة مكة المكرمة.
وهدفت زيارته التفقدية إلى الاطلاع والتحقق من التزام تلك المنشآت بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، والتأكد من توفر الإمدادات اللازمة وجودتها وآلية عمل هذه المنشآت بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية للحجاج، وضرورة توفرها بشكل آمن وصحي.
وتقوم "الهيئة" بأعمال الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لرقابتها والمنشآت الغذائية الواقعة في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، كما تسهم في توعية العاملين في مطابخ الإعاشة من خلال تقديم الإرشادات العامة والتوجيهات لهم.
ونفذت "الهيئةُ" منذ بداية خطة عملها للمسح الميداني لموسم حج هذا العام؛ أكثرَ من "3700" زيارة للمنشآت الخاضعة لرقابتها، إضافةً إلى "478" زيارة لتوعية العاملين في مطابخ الإعاشة بالالتزام بتوفر كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الأغذية، و"306" زيارات تخصّ الدراسات الميدانية التي تعزّز من سلامة المنتجات والمواد الغذائية الأولية، و"154" زيارة للمقرات الطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في إطار دور "الهيئة" خلال موسم حج 1445هـ في ضمان سلامة وجودة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.