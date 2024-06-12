للتحقُّق من الاشتراطات.. "الجضعي" يزور عددًا من المصانع والمنشآت الغذائية في مكة

ونفذت "الهيئةُ" منذ بداية خطة عملها للمسح الميداني لموسم حج هذا العام؛ أكثرَ من "3700" زيارة للمنشآت الخاضعة لرقابتها، إضافةً إلى "478" زيارة لتوعية العاملين في مطابخ الإعاشة بالالتزام بتوفر كافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الأغذية، و"306" زيارات تخصّ الدراسات الميدانية التي تعزّز من سلامة المنتجات والمواد الغذائية الأولية، و"154" زيارة للمقرات الطبية.