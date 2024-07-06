مكافحة المخدرات تقبض على 3 أشخاص بجدة لترويجهم 21,000 قرص إمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد زائر من الجنسية السورية، ومواطن بمحافظة جدة لترويجهم (21,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي واقعة ثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (7) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهم (3.3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(12,432) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.