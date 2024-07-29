بعد نجاحها بالرياض.. "المطاحن الأولى" تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "المخبز السعودي" بجدة

وتستقطب المبادرة المواهبَ الطموحة من شباب الوطن حضوريًّا في المدن الرئيسية في المملكة، والتدريب عن بُعد في باقي المدن والمحافظات؛ بهدف الوصول لكل المستفيدين على مستوى المملكة وتطوير الكفاءات، ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل https://www.firstmills.com/csr/saudi-bakery.