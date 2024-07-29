بعد نجاحها بالرياض.. "المطاحن الأولى" تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "المخبز السعودي" بجدة

أعلنت شركة المطاحن الأولى، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف والسميد في المملكة، عن انطلاق المرحلة التدريبية الثانية للعام الثاني لمبادرة "المخبز السعودي" بمدينة جدة.
ويأتي ذلك بعد المبادرة في مدينة الرياض، وتحقيق مستهدفات الشركة بتخريج 136 شابًّا وشابة.
وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل 150 مشاركًا بمدينة جدة من المهتمين في مجال إنتاج وتصنيع المخبوزات، إضافة إلى دعم وتمكين الشباب السعودي؛ لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.
وتم إطلاق المبادرة في نسختها الثانية، والتي تتماشى مع الدور الريادي للشركة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وهيئة فنون الطهي، مع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتستقطب المبادرة المواهبَ الطموحة من شباب الوطن حضوريًّا في المدن الرئيسية في المملكة، والتدريب عن بُعد في باقي المدن والمحافظات؛ بهدف الوصول لكل المستفيدين على مستوى المملكة وتطوير الكفاءات، ضمن معايير محددة يمكن الاطلاع عليها في رابط التسجيل https://www.firstmills.com/csr/saudi-bakery.
كما تسهم المبادرة في تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في مجال المخبوزات، بالإضافة لتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة لافتتاح مشاريعهم الناجحة في نفس المجال، والذي يمثل قطاعًا حيويًّا وواعدًا في المملكة.
وتتصدر شركة المطاحن الأولى قطاع الأغذية والأعلاف في المملكة، وتُعَد مصدرًا موثوقًا للمنتجات الحيوية للسوق والمجتمع، كما تقوم الشركة بدعم رواد الأعمال الذين سيفتتحون مشاريعهم خلال الأشهر الستة الأولى من انتهاء البرامج التدريبية للمبادرة، عن طريق تزويدهم بمنتجات الطحين؛ فضلًا عن تزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم فرص نجاح المشروعات.
وسيتمكن المتدربون من دخول سوق العمل السعودي مجهزين بالمهارات اللازمة، بعد تلقيهم دورات متخصصة في مجال المخبوزات، وسيقوم على تقديم هذه البرامج نخبةٌ من المختصين والعاملين في القطاع، مع استخدام أفضل الوسائل العملية والتدريبية.
وفي نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
نبذة عن الشركة:
تُعتبر شركة المطاحن الأولى، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الطحين والأعلاف في المملكة، والتي تم تأسيسها 2017م؛ نتيجة لخصخصة الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتضم تحت مظلتها الفروع التالية: جدة- القصيم- تبوك- الأحساء.