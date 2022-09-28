"اليوسف" يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

وقال "اليوسف": "إننا ونحن نهنئ سمو ولي العهد بالثقة الملكية؛ لنتمنى من الله العلي القدير أن يكتب له السداد والتوفيق ويكون له عونًا فيما أُنيط به من مسؤولية، ونتطلع معه وبه إلى استمرار عجلة النماء والتنمية، وأن تواصل بلادنا ما تعيشه من تطور مشهود في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة".