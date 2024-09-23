مركز طارق عبدالحكيم بـ"جدة التاريخية" يختتم احتفالات اليوم الوطني الـ94 للمملكة

وشملت فعاليات ختام الاحتفال حفلاً غنائيًّا استثنائيًّا، أحياه طلاب المدارس، الذين قدموا عرضًا كوراليًّا رائعًا لبعض الأغاني الوطنية، التي حفزت مشاعر الانتماء والفخر لدى الحضور.