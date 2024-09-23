مركز طارق عبدالحكيم بـ"جدة التاريخية" يختتم احتفالات اليوم الوطني الـ94 للمملكة

اختتم مركز طارق عبدالحكيم بجدة التاريخية فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94، التي حملت شعار «ننشد وطنًا بتراثنا ومستقبلنا»، خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2024م.
وقد شهدت الفعاليات، التي امتدت على مدار خمسة أيام، إقبالاً واسعًا من مختلف شرائح المجتمع؛ إذ قُدمت باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي لاقت استحسان الحضور.
وشملت فعاليات ختام الاحتفال حفلاً غنائيًّا استثنائيًّا، أحياه طلاب المدارس، الذين قدموا عرضًا كوراليًّا رائعًا لبعض الأغاني الوطنية، التي حفزت مشاعر الانتماء والفخر لدى الحضور.
وتلا العرض تقديم فرقة موسيقية محترفة عرضًا موسيقيًّا مميزًا، مزج بين الألحان التقليدية والمعاصرة، ثم اختُتم بذلك برنامج الفعاليات بنجاح باهر.
وقد لاقت مختلف الأنشطة التي قدمها المركز، مثل زيارات متحف طارق عبدالحكيم، وورش العمل الفنية، وعروض الكاريوكي، وجلسات الموسيقى، استحسان الزوار من مختلف الأعمار.
كما استمتع الجميع بالمأكولات التقليدية والعصائر المنعشة التي قدمتها عربات الطعام المتنوعة، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية الأخرى، مثل الرسم على الوجه، وفن الخط العربي.
وهدف مركز طارق عبدالحكيم من خلال هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي السعودي، وتعزيز روح الانتماء لدى أفراد المجتمع.
يُذكر أن مركز طارق عبدالحكيم في المنطقة التاريخية بجدة يستند إلى إرث الموسيقار الراحل طارق عبدالحكيم، ويهدف إلى الحفاظ على الموسيقى والفنون الأدائية والتراث الثقافي غير المادي للمملكة العربية السعودية.