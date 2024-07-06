تراث نجران العريق.. "الميزب" و"المشراب" يُبهران زوّار "الخيمة النجرانية"

ومن المصنوعات الجلدية الرائجة التي جذبت أنظار الزوّار "المشراب" بشكله ولونه الأنيقين، وهو مصنوعٌ من جلود الأغنام، ويستخدم لتبريد مياه الشرب لفترة طويلة، ويسهل نقله وتعليقه في أي مكان، ولا يزال عددٌ من أهالي المنطقة، خاصة كِبار السن، يستخدمونه في الوقت الحالي.