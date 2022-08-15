المؤسسة العامة للتدريب التقني ترفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 ألف متدرب ومتدربة

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، خلال اجتماع عُقِد اليوم بالمؤسسة، بحضور نائب المحافظ للتدريب والنائب المساعد والمشرف على الكليات التقنية للبنات ومديري عموم المناطق والعمداء والعميدات، لمناقشة إجراءات القبول والاستعدادات والجاهزية للعام التدريبي 1444هـ وبرامج التهيئة للمتدربين والمتدربات الجدد، برفع الطاقة الاستيعابية إلى 45 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، حيث بلغ عدد المقبولين خلال الفصل التدريبي الأول أكثر من 34 ألف متدرب ومتدربة.