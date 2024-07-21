محليات

دوريات حرس الحدود البرية بالربوعة تحبط تهريب 270 كجم من "القات"

دوريات حرس الحدود البرية بالربوعة تحبط تهريب 270 كجم من "القات"

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الدوريات البرية لحرس الحدود
منطقة عسير

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org