عبدالله القحطاني: تكامل الجهات الحكومية في المملكة جعلها من الأعلى عالميًا في الخدمات الرقمية

أوضح القحطاني أن التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات والبيانات الرقمية كان له دور أساسي في هذا التقدم. وأضاف: “المملكة تعد من بين أعلى الدول عالميًا في هذا المجال، وهذا ما أثبتته النتائج التي حققناها في المؤشر. التكامل ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال خدمات حكومية أكثر كفاءة.”