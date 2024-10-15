عبدالله القحطاني: تكامل الجهات الحكومية في المملكة جعلها من الأعلى عالميًا في الخدمات الرقمية

في إطار التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال التحول الرقمي، حين احتلت المركز الرابع عالميًا، والثاني ضمن مجموعة العشرين، والأول على مستوى المنطقة في مؤشر الخدمات الرقمية لعام 2024.
في لقاء مع مدير عام التقنية والحلول الرقمية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ عبدالله القحطاني في برنامج "ابدأ صح" عبر إذاعة جدة ، تحدث عن أسباب تقدم المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية ودور التكامل الحكومي في هذا الإنجاز.
أوضح القحطاني أن التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات والبيانات الرقمية كان له دور أساسي في هذا التقدم. وأضاف: “المملكة تعد من بين أعلى الدول عالميًا في هذا المجال، وهذا ما أثبتته النتائج التي حققناها في المؤشر. التكامل ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال خدمات حكومية أكثر كفاءة.”
وعن الخطط المستقبلية، أشار القحطاني إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تعمل عليها الجهات الحكومية، بما في ذلك الاستثمار في التقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات الرقمية.
في الختام، أكد القحطاني أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من التقدم في مجال التحول الرقمي، بما يعزز من مكانتها على المستوى العالمي.