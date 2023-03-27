مليون وجبة.. "أرز أبو كاس" ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

رعت شركة أبناء صالح بابكر للتجارة (أرز أبو كاس) برنامج إفطار صائم الذي ينفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.
وتأتي رعاية (أرز أبو كاس) لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تنمية المجتمع، بما يلبي احتياجاته ومتطلباته.
ويهدف البرنامج لتوزيع مليون وجبة جافة في الشوارع والطرق الرئيسية وعند الإشارات المرورية؛ وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف.
وسيتم التوزيع في عدد من مدن المملكة؛ بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، ويشارك فيها أكثر من 350 شابًا وفتاة تم تدريبهم وتأهيلهم لهذا المشروع.