مليون وجبة.. "أرز أبو كاس" ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

ويهدف البرنامج لتوزيع مليون وجبة جافة في الشوارع والطرق الرئيسية وعند الإشارات المرورية؛ وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف.