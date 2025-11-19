أكاديميون سعوديون يشغلون مناصب تدريسية وبحثية يعزّزون الحضور العلمي للمملكة في الجامعات الأمريكية

وفي تطوير مسار جديد يجمع بين التصميم والفن والتقنية مع تركيز على علم الصوتيات، يقع عمل الدكتورة آلاء القرقوش في تقاطع البحث العلمي والابتكار، وقد جرى اختيارها ضمن قائمة "المبتكرين دون 35 عامًا" لمجلة MIT Technology Review، إلى جانب حصولها على جوائز عدة في مجالات الابتكار والاستدامة والفنون والتقنية. وتعمل الباحثة على تطوير حلول مبتكرة للصوتيات تعتمد على النماذج الحاسوبية، وتجارب غامرة تعزّز جودة الحياة والرفاه، وتقنيات حوسبية متقدمة لتحليل وتصميم البيئات الصوتية المعقّدة، بما يربط بين الأبعاد الفيزيائية والإدراكية والاجتماعية للتجربة السمعية، مع تركيز حاليّ على توظيف تقنيات التعلّم الآلي في تصميم تجارب صوتية تعزّز الرفاه.