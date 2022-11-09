بمشاركة خبراء ومتخصصين.. شاهد.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى التدريب في ظل التحول الرقمي

افتتح أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم، فعاليات "ملتقى التدريب في ظل التحوُّل الرقمي" الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في مركز التدريب، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج المملكة، وممثلي العديد من الجهات الحكومية والأهلية والشركات الكبرى.
وخلال فعاليات الملتقى نوه أمير المنطقة الشرقية إلى الجهود التي تبذلها غرفة الشرقية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، عبر العديد من البرامج والدورات التي تستهدف شباب وشابات المنطقة وترفع من قدراتهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن تدريب وتأهيل الإنسان هو أحد مستهدفات المهمة التي وضعتها رؤية المملكة 2030، ونرى ثمارها ولله الحمد عبر العديد من البرامج الحكومية والخاصة التي تستهدف تطوير القدرات ورفع كفاءة العاملين والعاملات في شتى المجالات".
وتضمن الملتقى إقامة أربع جلسات حوارية تناولت جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتحوُّل الرقمي في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وتناولت محاورها الاستثمار في مجال التدريب ووظائف المستقبل واتجاهات التدريب وفقًا للتقنيات الحديثة نحوها، وأيضًا القياسات المتبعة لمعرفة العائد من الاستثمار في الموارد البشرية على المنشآت، ودور التدريب في بناء الجدارات القيادية وتمكين القياديين.
كما سلط الملتقى الضوء على نماذج مراكز ومنصات التدريب، ودورها في تلبية الاحتياجات التدريبية وانعكاساتها على جودة العملية التدريبية والمتدربين، وأيضًا الأكاديميات التخصصية، لرصد التجارب الناجحة منها في سوق التدريب المحلي، والوقوف على مساهمتها وتقييم أدائها في تلبية احتياجات التدريب.
وفي كلمة له في الملتقى استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ جوانب من إنجازات المملكة في مجالات التدريب، ولفت إلى ما حققته المملكة في ظل قيادتها الحكيمة من قفزات نوعية في عدة مجالات خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال الدكتور الفهيد: إن ثمة العديد من المقوّمات التي ساعدت على تفوق المملكة وإحراز التطوّرات المتسارعة في الوصول إلى مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، يأتي على رأسها وجود رؤية واعدة، يشارك في تنفيذها اليوم شباب وشابات طموحون، يعملون من أجل المساهمة في بناء الوطن من خلال مواقعهم في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف الفهيد أن للمملكة خطًّا واضحًا في جهودها لتوسع القاعدة الاقتصادية ومواكبة التحوُّلات النوعية المدفوعة بالتسارع الرقمي حول العالم؛ حيث أثبتت جهود مختلف القطاعات في المملكة مدى تقدمها في الثورة الرقمية، لتكون في مصافّ الدول المتقدمة في هذا المجال، وخير شاهد على ذلك إطلاق المملكة للعديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي ستساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية مدعومة بالتحوُّل الرقمي.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء: إن إقامة هذا الملتقى يأتي امتدادًا لجهود الغرفة في التأكيد على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية بالتخصصات والمجالات الجديدة بما يواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 واحتياجاتها التنموية، تماشيًا مع التحولات التقنية المتسارعة، لافتًا إلى أن التدريب يمثل أحد أهم أنشطة تطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها.
وأكد الرزيزاء أنه وأمام ما نراه اليوم من تطور كبير ومتعدّد الجوانب، سواء في نظم الإدارة أو التكنولوجيا الرقمية، يستوجب منّا جميعًا ضرورة مسايرة هذه التطورات والعمل على مواكبتها، حتـى تستطيع مواردنا البشرية أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ إذ هم القاعدة الصلبة والمحرك الأساس للبناء في اقتصادنا الوطني.