بمشاركة خبراء ومتخصصين.. شاهد.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى التدريب في ظل التحول الرقمي

وقال الدكتور الفهيد: إن ثمة العديد من المقوّمات التي ساعدت على تفوق المملكة وإحراز التطوّرات المتسارعة في الوصول إلى مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، يأتي على رأسها وجود رؤية واعدة، يشارك في تنفيذها اليوم شباب وشابات طموحون، يعملون من أجل المساهمة في بناء الوطن من خلال مواقعهم في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.