محليات
"الجبير" يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
اللقاء تضمن بحث الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتعاون المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إنغر أندرسن".
وشهد اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتعاون المشترك بين المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرات وجهود المملكة التي من شأنها الحفاظ البيئة والحدّ من تأثير التغير المناخي.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان.