"الجبير" يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إنغر أندرسن".