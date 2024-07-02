في الربع الثاني من 2024.. "اعتدال" و"تيليجرام" يتصديان للدعاية المتطرفة بإزالة 18 مليون محتوى

وتُواصل الفِرَق المشتركة جهودها في الرصد والتصدي للنشاط الدعائي للمحتوى المتطرف لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش- هيئة تحرير الشام- القاعدة)؛ حيث تمت إزالة 14.857.909 ملايين محتوى متطرف، وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، أما تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي؛ فقد تمت إزالة 3.521.969 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 281 قناة متطرفة تابعة له؛ في حين تمت إزالة 231.354 محتوى متطرفًا، وإغلاق 74 قناة استخدمها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في بث رسائله.