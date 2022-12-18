"ليلة من بد الليالي" توثق مشوار 40 عامًا من نجومية "عبدالله الرويشد"

يُقام كرنفال الاحتفاء بمسيرة النجم الخليجي عبدالله الرويشد في موسم الرياض 2022 تحت عنوان "ليلة من بد الليالي"؛ إذ تسافر الذائقة الموسيقية لأبعد من الخيال على خشبة مسرح محمد عبده أرينا في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، بمشاركة نجوم اقترنت أسماؤهم بمسيرته الحافلة عبر الألحان والكلمات والدويتو، كنوال الكويتية وأصيل أبو بكر وخالد الشيخ وعلي بن محمد؛ ليكون يوم الجمعة الـ23 من ديسمبر خالدة في ذاكرة محبي الفن وعشاق الأغنية الخليجية.
ويرتبط عبدالله الرويشد بالأغنية القصصية التي خلَّدها في مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 40 عامًا، وشكَّل عبرها ثنائيات مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وأصبحت أعماله الغنائية تحمل جمهوره ومحبيه لعالم شاعري وعاطفي.
وتُعد تجربته مع نجوم الليلة المميزة خالدة في الذاكرة الموسيقية؛ إذ جمعته العديد من الثنائيات الفنية بهم؛ فتعاون مع نوال الكويتية منذ نهاية التسعينيات الميلادية، إضافة إلى العديد من الألحان التي شكلها مع النجوم الذين سيصدحون في الليلة الاستثنائية.
كما لم تفارق ألحان خالد الشيخ أعمال الرويشد منذ التسعينيات الميلادية إلى وقتنا الحاضر؛ فغنى من ألحانه أكثر من 22 عملاً غنائيًّا، شكَّلت تنوعًا وإثراء موسيقيًّا خلال مسيرته.
ومنذ وصول صوت "الرويشد" إلى الأقطار العربية أصبح واحدًا من ألمع الأسماء الخليجية في الساحة الفنية لجمالية المغنى والقصيد التي نثرها في مشواره الفني العريق الممتد منذ عام 1980، كما شكل مزاجًا موسيقيًّا متميزًا في العديد من الأعمال مع الفنان علي بن محمد، وسيسجل النجوم حضورهم عبر أداء الأعمال المشتركة التي تجمعهم بالرويشد.
كما ستقدم الحفلة الغنائية مفاجآت وفصولاً ولوحات على خشبة المسرح، ستدهش الحضور من خلال الأداء بطريقة الدويتو والتريو الغنائي.
وتُعد "ليلة من بد الليالي" واحدة من التجارب الإثرائية الغنية في موسم الرياض الذي يُقام تحت شعار "فوق الخيال"، واحتضن نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وشهد إطلالة العديد من النجوم الذين خدموا الأغنية السعودية والخليجية في الوطن العربي.
ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.