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فيصل بن فهد: رالي حائل انطلق إلى العالمية بفضل دعم القيادة

ثمّن الجهود التكاملية للجهات الأمنية والخدمية واللجان التنظيمية
نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود
نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود

أكّد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي، أن استمرار نجاح الرالي وقرب انطلاق منافساته لعام 2024، في أولى جولات بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها 2024، يأتي تأكيدًا على ما تجده رياضة السيارات ورالي حائل تويوتا الدولي من دعمٍ سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكذلك الحرص والمتابعة من أمير منطقة حائل ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حتى أصبح محطة عالمية مهمة لرياضة السيارات والدراجات النارية.

وأثنى الأمير فيصل على الجهود التكاملية من الجهات الأمنية والخدمية ودور اللجان التنظيمية والقطاع الخاص وكافة وسائل الإعلام المشاركة في نقل هذا السباق وفعالياته المصاحبة، مرحباً بالمشاركين وزوّار المنطقة خلال إقامة الرالي، متمنيًا للجميع وقتًا سعيدًا في منطقة حائل.

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة حائل
رالي حائل
بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها 2024

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