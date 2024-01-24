فيصل بن فهد: رالي حائل انطلق إلى العالمية بفضل دعم القيادة

أكّد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي، أن استمرار نجاح الرالي وقرب انطلاق منافساته لعام 2024، في أولى جولات بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها 2024، يأتي تأكيدًا على ما تجده رياضة السيارات ورالي حائل تويوتا الدولي من دعمٍ سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكذلك الحرص والمتابعة من أمير منطقة حائل ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حتى أصبح محطة عالمية مهمة لرياضة السيارات والدراجات النارية.