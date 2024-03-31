شاهد عبر عدسة "واس".. المسجد الحرام من علو شاهق خلال طلعات جوية لطيران الأمن

كما رصدت "واس" التوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام حيث تجولت عدسة "واس" لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.