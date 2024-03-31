شاهد عبر عدسة "واس".. المسجد الحرام من علو شاهق خلال طلعات جوية لطيران الأمن

رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة مكة المكرمة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة في طلعاته الجوية، حيث رصدت من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.
ومن علو شاهق وثقت عدسات مصوري "واس" تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، حيث تنوعت اللقطات المصورة التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.
كما رصدت "واس" التوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام حيث تجولت عدسة "واس" لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.