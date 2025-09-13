مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في إجراء أول عملية زراعة قرنية دون أية مضاعفات

في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ، نجح فريق طب وجراحة العيون برئاسة الدكتور رائد عيد السلمي ، في زراعة قرنية جزئية لمراجع يبلغ من العمر 88 عاماً، كان يعاني من اعتلال القرنية الفقاعي وضعف شديد بالنظر، الأمر الذي أعاقه عن ممارسة حياته بصورة طبيعية.
وقال الدكتور رائد استشاري طب وجراحة العيون، الحاصل على زمالة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، في جراحات القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه فور وصول المراجع للعيادة تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة، شملت تصوير القرنية وشبكية العين ودراسة مدى ضعف النظر. وقد أبانت النتائج وجود اعتلال في القرنية تسبب في ضعف النظر، ومن ثم تقرر اجراء عملية زراعة بطانة قرنية.
وأضاف د. رائد أنه بعد تجهيز المراجع للجراحة وطلب نسيج القرنية من متبرع بالتعاون مع بنك العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، تم إجراء العملية تحت التخدير الموضعي، واستغرقت ساعه ونصف، وقد تكللت بفضل الله بالنجاح . منوهاً إلى أن عمليات زراعة بطانة القرنية تتميز عن الزراعة التقليدية (الكاملة)، بأن فرص الرفض المناعي أقل، كذلك تتميز بسرعة الاستشفاء وعدم وجود خيوط جراحية لفترة طويلة.
واختتم د. رائد حديثه بالقول أنه بعد التأكد من تواجد القرنية في المكان المحدد، سمح للمراجع بالخروج من المستشفى في اليوم الثاني وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العيون وخاصة زراعة القرنية، تتطلب وجود تجهيزات جراحية متقدمة وخبرة طبية عالية لاجرائها بدقة ومهاره، وهو ما توفره مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .