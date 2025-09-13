مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في إجراء أول عملية زراعة قرنية دون أية مضاعفات

وقال الدكتور رائد استشاري طب وجراحة العيون، الحاصل على زمالة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، في جراحات القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح النظر، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه فور وصول المراجع للعيادة تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة، شملت تصوير القرنية وشبكية العين ودراسة مدى ضعف النظر. وقد أبانت النتائج وجود اعتلال في القرنية تسبب في ضعف النظر، ومن ثم تقرر اجراء عملية زراعة بطانة قرنية.