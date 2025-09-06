مكافحة المخدرات تضبط مروّجين في عدة مناطق.. وحرس الحدود يُحبط تهريب 13 كجم حشيش بجازان

وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل حزم، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، إضافة إلى رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مشددةً على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.