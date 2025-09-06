مكافحة المخدرات تضبط مروّجين في عدة مناطق.. وحرس الحدود يُحبط تهريب 13 كجم حشيش بجازان

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة المخدرات وتهريبها، حيث سجلت عدة قضايا متفرقة أسفرت عن ضبط مروّجين وإحباط محاولات تهريب في عدد من مناطق المملكة.
ففي عسير، أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمواطن تورط في ترويج 1,391 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، فيما شهدت حائل القبض على آخر لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة. أما في القصيم، فقد ضُبط مواطن كان يروّج الحشيش والإمفيتامين إلى جانب أقراص خاضعة للتداول الطبي.
وفي المقابل، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان في إحباط تهريب 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى التحفظ على الكمية المضبوطة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بكل حزم، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، إضافة إلى رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مشددةً على أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.