وزير الخارجية السوري يلتقي نظيريه اللبناني والعُماني

عُقد اجتماع ثنائي، اليوم، بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب والمنعقد في أحد أكبر فنادق جدة على البحر الأحمر.