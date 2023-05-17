وزير الخارجية السوري يلتقي نظيريه اللبناني والعُماني

عُقد اجتماع ثنائي، اليوم، بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب والمنعقد في أحد أكبر فنادق جدة على البحر الأحمر.
واستمر اجتماع الوزيرين نحو نصف ساعة، حيث بحثا خلاله ملف اللاجئين والعلاقات الثنائية والقضايا العربية ذات البُعد المشترك.
وقد التقى الوزير السوري نظيره وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بو سعيدي.
كما التقى "المقداد"، وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فيما سيعقد اجتماعاً مماثلاً له مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاحقاً.