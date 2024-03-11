بثلاثية الأبعاد عبر طائرة "درونز".. شاهد أمانة حائل تشارك في "يوم العَلَم"

ورسمت الأمانة بطائرات "الدرونز" صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل. كما رسمت الطائرات عَلَم المملكة العربية السعودية، وشعار إمارة منطقة حائل، وشعار أمانة حائل، وشعار كأس العالم الذي ستستضيفه السعودية ٢٠٣٤.