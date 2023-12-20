مع اعتدال الأجواء.. توافد أعداد كبيرة من المتنزهين على الواجهات البحرية والحدائق بجازان

وأسهم تنوع عناصر المرافق العامة في زيادة مشاركة المجتمع في أنشطة عامة تحقيقاً لجودة الحياة، مثل مزاولة رياضة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية في المسارات المخصّصة لمزاولة مثل هذه الرياضات، وممارسة الرياضات البحرية المختلفة، كالسباحة والكرة الشاطئية والمشي وغيرها من الرياضات.