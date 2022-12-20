القصيم.. "بلدية رياض الخبراء" تُطلق 10 حاضنات للباعة الجائلين ومنافذ البيع

وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين، أن الحاضنة عبارة عن مواقع محددة من البلدية مكوّنة من عدة منافذ للبيع، حيث عملت البلدية على إنشائها وتجهيزها لخدمة الفئة المستهدفة، مضيفاً أن البلدية تسعى من خلال هذه الفكرة لتلبية احتياجات الباعة الجائلين والطلبات المقدمة منهم، كذلك المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ومعالجة التشوّه البصري في مثل هذه المواقع.