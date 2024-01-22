مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية زراعة كلى معقدة لفتاة عانت لسنوات من الفشل الكلوي وفقر الدم

مشيراً إلى أن نتائج فحوصات الأنسجة بينت تطابق بنسبة 100% بين المريضة والمتبرعة ، تبع ذلك اخضاع المريضة والمتبرعة لعمليتين استمرتا نحو "4" ساعات، تم فيها استئصال الكلية اليسار من المتبرعة وزراعتها بالجهة اليمين للمريضة، مؤكداً على أن العمليتين تكللتا بالنجاح التام ولله الحمد ، واستجابة الكلية المزروعة بشكل فوري، مع وجود تدفق سلس للبول وقراءات طبيعية لعمل الكلى وتحسن مستويات ضغط الدم، مفيداً بأن المريضة خرجت من المستشفى بعد 7 أيام، مع وضع برنامج للمتابعة الدورية في العيادة على مدار عام.