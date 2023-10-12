"كابسارك" يسلّط الضوءَ على أهمية الهيدروجين النظيف في تحقيق الأهداف المناخية

يشار إلى أن منتدى الطاقة الدولي من أبرز المنظمات التي تجمع وزراء الطاقة على مستوى العالم، ويشارك فيه العديد من الجهات الفاعلة والدولية، ونحو 71 دولة منتجة ومستهلكة للطاقة. أما منتدى الطاقة النظيفة فقد أنشئ في عام 2010م، بعضوية 25 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوربي، وهو منتدى عالمي رفيع المستوى لتعزيز السياسات والبرامج التي تقدم تقنيات الطاقة النظيفة، ويحثّ على تبنّي أفضل الممارسات وتبادلها، ويحفّز الانتقال إلى اقتصاد عالمي قائم على الطاقة النظيفة.