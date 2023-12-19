تجربة ثرية واستثنائية.. زوار فعاليات جدة 2023 يعيشون المتعة والمغامرة بـ"منطقة اليابان"

وتتيح منطقة اليابان، أحد المناطق الـ12 في المنطقة الترفيهية الثقافية "آسيا الصغرى" التي تتضمنها فعاليات تقويم فعاليات جدة 2023، الفرصةَ أمام الزوار للتعرف على التاريخ والثقافة لهذا البلد العريق، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة والألعاب المتنوعة، ومنها: لعبة بنجي جمب، وكاروسيل البندقية لمجموعة من الشخصيات المحبوبة عند الأطفال، إضافة إلى مجموعة من الألعاب المتنوعة؛ حيث تعد لعبة "باتل كارت" واحدة من أهم الألعاب الفريدة.