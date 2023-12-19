تجربة ثرية واستثنائية.. زوار فعاليات جدة 2023 يعيشون المتعة والمغامرة بـ"منطقة اليابان"

تجربة ثرية واستثنائية، يعيشها زوار فعاليات جدة 2023 مع الثقافة اليابانية، من خلال الألعاب والمغامرات، وكذلك الاستمتاع بالعروض المتجولة والمطبخ والأزياء التي تعكس الموروث الشعبي للطابع الياباني التقليدي.
وتتيح منطقة اليابان، أحد المناطق الـ12 في المنطقة الترفيهية الثقافية "آسيا الصغرى" التي تتضمنها فعاليات تقويم فعاليات جدة 2023، الفرصةَ أمام الزوار للتعرف على التاريخ والثقافة لهذا البلد العريق، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة والألعاب المتنوعة، ومنها: لعبة بنجي جمب، وكاروسيل البندقية لمجموعة من الشخصيات المحبوبة عند الأطفال، إضافة إلى مجموعة من الألعاب المتنوعة؛ حيث تعد لعبة "باتل كارت" واحدة من أهم الألعاب الفريدة.
وتقدم منطقة اليابان حزمة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية التي تحاكي الثقافة اليابانية وشخصياتها الأسطورية، وتستكشف واحدة من أكثر الثقافات تفردًا وجمالًا وتميزًا في مزجها بين التقاليد والحداثة، وكذلك تشتمل منطقة "آسيا الصغرى" على حديقة الساكورا اليابانية، بأشجارها وزهورها الشهيرة بألوانها الجميلة بجمالها الطبيعي، وعناصرها الثقافية المميزة.
وتحتضن المنطقة عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، التي تبيع السلع والبضائع اليابانية التقليدية؛ كالزيوت والخلطات العشبية الشعبية، ومستحضرات التجميل، ورسم الوجوه، ومنتجات الأنمي، والملابس والإكسسوارات، إلى جانب ركن خاص يتضمن سبعة مطاعم يابانية عريقة وعصرية، تقدم الأطباق المعروفة والتقليدية بألوان مبهرة وطرق مبتكرة، وكذلك مأكولات الشارع في اليابان.
يشار إلى أن المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" ستتواصل على مدى 95 يومًا، ضمن فعاليات تقويم فعاليات جدة 2023، وتشتمل على مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة، ومنها العروض الحية والاستعراضية، والمنتجات التقليدية والحِرَف اليدوية والشعبية الآسيوية، إلى جانب منطقة خاصة للمطاعم التقليدية ومأكولات الشارع.
وتجمع المنطقة تجارب وثقافات 8 دول حول العالم في مكان واحد، من خلال تجارب وأنشطة ترفيهية فريدة ومتنوعة، تناسب الأذواق والأعمار كافة، وهي: تجربة الرعب في جامعة هونغ كونغ، والتجربة الحية للأفيال الآسيوية، وحديقة الساكورا، إلى جانب فلوتينج ماركت.