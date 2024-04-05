6 خطوات للإبلاغ عنها عبر "أبشر".. إطلاق مركز لـ"حفظ المفقودات بالمسجد الحرام"

يذكر أن تنفيذ الخدمة يتمّ عبر كادر يجيد التعامل بلغات عدة لضمان التفاعل مع ضيوف الرحمن، كما تمّ تخصيص أرقام اتصال خاصة لاستقبال البلاغات عن المفقودات على مدار الساعة؛ من خلال رقم الواتساب للتواصل المباشر "0504321147"، أو الرقم الثابت "0125751204" تحويلة "106".