"البنيان" يرفع التهنئة لولي العهد: نجاحات سموه تعد الأكبر في تاريخ المملكة

وأوضح وزير التعليم أن الأوامر الملكية الكريمة تعكس الرؤية السديدة التي تنتهجها القيادة لإحداث التطوير واستمراره دون توقف؛ استكمالًا لمسيرة البلاد التنموية في المجالات كافة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتوفيق والسداد لخدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.