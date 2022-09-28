"البنيان" يرفع التهنئة لولي العهد: نجاحات سموه تعد الأكبر في تاريخ المملكة

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأكد وزير التعليم أن النجاحات التي حققها سموه في مسيرة النهضة والتنمية والتطوير الشاملة تُعد الأكبر في تاريخ المملكة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب استمرار العمل بمضامين ومحاور رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها سموه نحو آفاق المستقبل الواعد لأبناء وبنات المملكة.
وأوضح وزير التعليم أن الأوامر الملكية الكريمة تعكس الرؤية السديدة التي تنتهجها القيادة لإحداث التطوير واستمراره دون توقف؛ استكمالًا لمسيرة البلاد التنموية في المجالات كافة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتوفيق والسداد لخدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.